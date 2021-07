A los 71 años murió Robby Steinhardt, violinista y fundador de Kansas

Durante esta jornada se conoció la muerte de Robby Steinhardt, fundador, violinista y vocalista de Kansas, luego de una “breve enfermedad”, según señalaron desde su familia y de acuerdo al medio Loudersound.

“Robert Eugene Steinhardt fue reconocido como miembro fundador y violinista y vocalista original de la banda de rock Kansas. Su violín y su voz en ‘Dust in the Wind’, ‘Point of No Return’ y ‘Carry on Wayward Son’ le han marcado a Robby un lugar sólido en la historia del rock“, indica el comunicado de sus cercanos, según consignó Futuro.

Steinhardt fue originalmente miembro de otra banda de rock progresivo con sede en Topeka llamada White Clover, que eventualmente se transformó en la primera formación de Kansas en el año 1973. Ese grupo original también incluía a Steve Walsh, Rich Williams y Kerry Livgren, quienes estaban a bordo para el álbum debut homónimo de Kansas (1974).

En 1982, Steinhardt dejó la banda y formó Steinhardt-Moon en Florida, antes de reincorporarse a Kansas en 1997. Después de casi otra década de giras y deberes como maestro de ceremonias, Steinhardt se retiró de la banda en 2006, pero no dejó la música por completo. En el momento de su muerte, estaba trabajando en un disco en solitario.

“Robby había estado grabando su nuevo álbum con el productor Michael Franklin, quien reunió a un elenco de estrellas de músicos famosos en apoyo del regreso de Robby“, continuó la declaración de su familia. «Steinhardt estaba muy orgulloso de este proyecto, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2021. Había comenzado los ensayos para una gira nacional cuando se enfermó».

Steinhardt sufrió un ataque cardíaco en 2013, pero parecía haberse recuperado. “Lo extrañaremos profundamente por todo lo que sabía y su música durará para siempre”, concluyó su familia. “Se anunciará un monumento en el futuro”.