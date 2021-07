El debut de Korn con su nuevo bajista chileno: “No puedo describir lo bien que se sintió”

Este viernes Korn fue el platillo fuerte de la versión 2021 del Festival Upheaval en Grand Rapids, Michigan (Estados Unidos). En esta presentación, el bajista chileno Roberto “Ra” Díaz debutó como el nuevo integrante de Korn en su gira.

Así lo muestran videos difundidos en redes sociales, en donde se ve y escucha al músico que reemplaza al bajista Fieldy (Reginald Arvizu) durante la gira 2021 de la agrupación.

Este debut fue celebrado por el bajista chileno en su Instagram, quien también es bajista de la banda hardcore punk Suicidal Tendencies. “¡Buenos momentos con Korn en Grand Rapids anoche! Realmente no puedo describir lo bien que se sintió esto”, escribió el destacado músico nacional.

“Estoy agradecido y feliz de estar aquí. Poder volver a actuar frente a la gente es realmente una bendición”, escribió junto a dos imágenes de la presentación tomadas por Steve Thrasher.

“Gracias a todos por el apoyo, los mensajes, etc., y por favor, perdónenme si no he podido responderles, ha sido una semana loca, divertida como el infierno, seguro, pero igual de loca”, finalizó el bajista chileno que toca con Korn en su gira.

En tanto, Reginald Arvizu contó en junio que optó por no participar en la gira puesto que está lidiando con problemas personales que “a veces me han hecho recurrir a algunos malos hábitos y han causado cierta tensión con las personas que me rodean”, escribió el 21 de junio.

“Se ha sugerido que me tome un tiempo libre para curarme. Voy a respetar lo que me pidieron y me tomaré ese tiempo. Desafortunadamente no me verán en el escenario con mi banda”, añadió entonces el músico de 51 años en sus redes.

En tanto, Korn volverá a presentarse junto a Roberto esta noche en el evento Rock Fest en Caddott (Wisconsin).