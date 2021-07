Korn tendrá bajista chileno: este es el músico que acompañará a la banda en Estados Unidos

Un importante anuncio realizó Korn a través de sus redes sociales: durante las giras que realizará durante el verano de Estados Unidos en 2021, un bajista chileno formará parte de sus filas.

Luego que Fieldy comunicara que se tomará un receso en el marco de esta gira, el conjunto de nu-metal entregó el nombre de quien se integrará a la banda: el músico chileno e integrante de Suicidal Tendencies, Roberto “Ra” Díaz.

“Agradecemos sus amables palabras de apoyo en respuesta a la reciente actualización de la gira sobre @Fieldykorn. Si bien nuestro hermano se toma un tiempo para recuperarse, queríamos informarles que vamos a traer a nuestro amigo @Ra_Diaz de @SuicidalTendencies con nosotros este verano para completar las tareas del bajo de Korn“, escribieron desde el grupo en sus redes sociales, según consignó Radio Futuro.

Además, afirmaron que “todos hemos estado ensayando para prepararnos para traer el calor de Korn, y estamos ansiosos por verte el próximo mes“.

Sobre Fieldy, cuyo nombre real es Reginald Arvizu, acusó problemas personales y por esta razón optó por tomar una pausa. En una muestra de apoyo, Korn respondió que “amamos y apoyamos a nuestro hermano. La salud y la familia siempre son lo primero”.

“Los últimos seis años he estado lidiando con algunos problemas personales que a veces me han hecho recurrir a algunos malos hábitos y han causado cierta tensión con las personas que me rodean. Se ha sugerido que me tome un tiempo libre para curarme. Voy a respetar lo que me pidieron y me tomaré ese tiempo. Desafortunadamente no me verán en el escenario con mi banda”, escribió el bajista el pasado 21 de junio.

Ra Díaz es un bajista chileno de los más reconocidos en la escena internacional del rock, por lo que su llegada a Korn es todo un hito en su carrera.