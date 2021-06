“Estoy vieja y cansada”: Sinéad O’Connor reveló que dejará la música para siempre

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante irlandesa Sinéad O’Connor reveló que dejará la música para siempre.

Según le explicó a sus fanáticos y fanáticas de todo el mundo, esta decisión se debe a que está “vieja y cansada” como para seguir haciendo música.

Pese a su anuncio, su álbum No Veteran Dies Alone será lanzado en 2022, siendo el último de su carrera. Sobre esto, la intérprete de “Mandinka” comentó que no hará giras promocionándolo.

“Esta no es una noticia triste”, dijo, agregando que “un guerrero sabe cuándo dejar la escena. Es hora de hacer realidad otros sueños”.

Sinéad también se disculpó “con fiscales o agentes que puedan haber perjudicado con esta noticia”. “Creo que mi biografía me hizo darme cuenta de que soy mi propia jefa. No quería esperar el permiso de los hombres para anunciar mi retiro“, escribió.

This is to announce my retirement from touring and from working in the record business. I've gotten older and I'm tired. So it's time for me to hang up my nipple tassels, having truly given my all. NVDA in 2022 will be my last release. And there'll be no more touring or promo.

— Sinead O'Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 4, 2021