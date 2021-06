Linkin Park lidera: Estos son los 10 álbumes de rock más escuchados en Spotify

El sitio web Metal Injection informó que Spotify reveló cuáles son los diez discos de rock más escuchados en la plataforma digital.

Además de bandas clásicas como Queen y Nirvana, esta lista también contiene grupos como Panic! At the disco, que tienen no uno sino dos álbumes dentro del Top10 del ranking.

El primer lugar fue para otra banda muy popular: Linkin Park, cuyo Hybrid Theory es el disco de rock más escuchado en Spotify.

Revisa el listado completo aquí:

10. Panic! At The Disco – “Death of a Bachelor”

9. AC/DC – “Back In Black”

8. Panic! At The Disco – “Pray For the Wicked”

7. Metallica – “Metallica”

6. Linkin Park – “Meteora”

5. Queen – “A Night at the Opera”

4. Red Hot Chili Peppers – “Californication”

3. Guns N’ Roses – “Appetite For Destruction”

2. Nirvana – “Nevermind”

1. Linkin Park – “Hybrid Theory”