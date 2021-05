The Weeknd, Bad Bunny y BTS arrasaron: revisa la lista completa de los ganadores de los Billboard Music Award 2021

La noche de este domingo se realizó una nueva edición de los Billboard Music Awards en Estados Unidos, ceremonia que premia a los artistas más populares de la música.

El evento, tuvo como animador a Nick Jonas, se realizó en el teatro Microsoft en Los Angeles, California.

Dentro de los grandes ganadores de la noche está The Weeknd, quien se llevó la mayor cantidad de estatuillas, imponiéndose en las categorías de “Mejor artista”, “Mejor artista masculino”, “Mejor artista Hot 100”, entre otros. Además, su canción Blinding Lights fue premiada en categorías a “Mejor canción R&B”, “Mejor canción Hot 100” y “Mejor canción en radio”.

winning the final award of the night… it's #BBMAs Top Artist, @theweeknd!! pic.twitter.com/ZoYACMtPv8

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 24, 2021