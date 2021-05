“Switch it up”: Jay B de GOT7 estrenó su primera canción bajo el sello de Jay Park y Cha Cha Malone

El cantante surcoreano Jay B, miembro de GOT7, anunció esta semana que firmó con el sello discográfico H1GHR Music, fundado por Jay Park y Cha Cha Malone, y este viernes estrenó su primera canción, Switch it up.

Cabe recordar que el artista, junto a todos los integrantes del grupo de K-pop, no renovaron contrato con su agencia, JYP Entertainment, y cada uno ha firmado con diferentes compañías diferentes (Yugyeom con AOMG, también de Jay Park), pero aseguraron que la banda no se separó, por lo que se espera que lancen más canciones juntos en el futuro.

Esta jornada lanzó su primer single producido por el estadounidense Cha Cha Malone, y donde colabora con el rapero surcoreano Sokodomo. El tema rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y en diferentes listas de música, sumando ya en YouTube más de 750 mil reproducciones en 9 horas.

Incluso el mismo Jay Park, también exmiembro de JYP Entertainment y del grupo 2PM, comentó el videoclip en la plataforma: “No me importa lo que nadie diga, esta canción es fuego (I don’t care what no one says this song is fuego)”, llenándose de likes.

Polémica por fotos

El estreno de la canción ocurrió luego que Jaebeom también se convirtiera en tendencia tras realizar una trasmisión en vivo y que en la pared de la habitación donde se encontraba, se vieran unas fotos de partes de cuerpos de mujeres desnudas. El hecho causó opiniones divididas, y fue duramente criticado en redes sociales.

Luego, H1GHR Music realizó un comunicado respecto a lo ocurrido, disculpándose, y aclarando que, como lo fans del cantante saben, también es amante de la fotografía y el arte, e incluso ha realizado exposiciones fotográficas personales. Además, recordaron que el también bailarín se inspira en el tono y estado de ánimo de fotografías.

De igual forma, aclararon que las fotos que se vieron en el live pertenecen a la exposición de un fotógrafo de moda que ha trabajado con diferentes artistas coreanos y al cual Jay B admira.

Pese a esto, se disculparon “con los fanáticos y el público por exponer descuidadamente algunas imágenes en transmisiones en vivo que involucran a varios grupos de edad. Seguiremos esforzándonos para que JB y H1GHR Music sean mejores a cambio del apoyo de nuestros fans”.

Por su parte, el propio JB compartió un mensaje en sus historias de Instagram diciendo “lo siento mucho“.

Puedes revisar el videoclip de Switch it up aquí: