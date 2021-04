Kali Uchis sobre su disco Sin Miedo: “Era un homenaje a toda la música con la que crecí”

En un nuevo capítulo de Ruidosa Radio: Mujeres que hacen ruido, Francisca Valenzuela conversó con Kali Uchis, la cantante colombiana-estadounidense más popular del momento.

En la entrevista, la intérprete de “La Luz” habló sobre el proceso de creación de su exitoso álbum, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios), del cual se desprenden temas como “Que te vaya bien”, “Vaya con Dios” y “Telepatía”.

Sobre su disco, Uchis comentó que “era un homenaje a toda la música con la que crecí, que amaba, y tratando de no solo mostrar respetos a estos artistas, sino que mostrar la gama completa, el multidimensional abanico de Kali Uchis“.

“Porque siento que tiene tantos géneros diferentes, pero muchos de estos géneros no los habían tocado de la forma que lo hice en este álbum. Siendo una mujer que tuvo su niñez en una mezcla total entre los Estados Unidos y Colombia, mis primeros años de educación fueron allí y aprendí a escribir y leer en español antes que en inglés, esto ha tenido un papel muy importante no solo para la persona que soy, sino también para la artista Kali Uchis”, agregó.

Más adelante, Karly-Marina Loaiza reveló por qué escogió su nombre artístico, señalando que “cuando me puse por primera vez el nombre de Kali Uchis, cuando decidí hacer música por primera vez, yo estaba en Colombia porque todavía tengo mi casa, mi familia y mi vida allá. Entonces, eso ha sido algo que siempre estuvo presente y que hace que tenga total sentido que mi segundo sea este“.

La intérprete latina también sostuvo que ser artista “es una bendición. Desde que era niña sentí que Dios me dio todo lo que estaba dentro de mí por una razón. Sería como una falta de respeto a Dios que no usara las visiones y las cosas que puso en mí. Entonces, como una persona y como una mujer, eso fue lo más difícil para mí. Cuando yo era una adolescente estuve tratando de entender todo sobre mi cuerpo y mi existencia pero, como artista, yo siempre supe quien era“.

“Desde mis inicios tuve mi propio estilo y siempre me sentí como ‘ni de allá ni de acá’. En Virginia siempre me decían ¿y tú de dónde eres? tú no eres de acá. Fue algo muy grande en mi proceso el entender que yo siempre me sentí fuera de lugar y eso contribuyó a que yo intentara crear un espacio para mí, un mundo para mí. No fue como que ‘ah, Kali Uchis va a ser esta cosa’. Solo fue como, soy esta persona, soy artista, tengo un montón de influencias porque mi vida ha sido única”, explicó Kali.