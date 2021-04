En “Letra y Música”: La antesala de los Premios Oscar

En el marco de la antesala de los Premios Oscar, ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de abril, Ricardo Martínez, el académico de Literatura Creativa de la UDP y el encargado de la columna musical de Ciudadano ADN, “Letra y Música”, recopiló las canciones y bandas sonoras que optan a la preciada estatuilla.

Nominadas a Mejor Canción Original

“Fight For You” de la película “Judas and the Black Messiah”

“Hear My Voice” de la película “The Trial of the Chicago 7″

“Husavik” de la película “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Io Sì (Seen)” de la película “The Life Ahead”

“Speak Now” de la película “One Night in Miami”

Nominadas a Mejor Banda Sonora

“Da 5 Bloods”

“Mank”

“Minari”

“News of the World”

“Soul”