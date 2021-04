A los 65 años murió Les McKeown, líder de Bay City Rollers e icono de la década del 70

La música mundial está de luto. A la edad de 65 años falleció Les McKeown, líder de la mítica banda escocesa Bay City Rollers, conjunto que a mediados de la década de los 70s tuvo su época de mayor éxito.

El deceso fue dado a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del artista, mediante un mensaje escrito por su mujer, Keiko, y su hijo, Jubei, quienes pidieron “privacidad tras la conmoción por la profunda pérdida”, ocurrida el martes de esta semana.

Bay City Rollers, la banda liderada por McKeown, se formó en 1966, pero el cantante ingresó a sus filas en 1973. Para ese entonces tenía 18 años y habían pasado tres desde que en 1970 decidiera dejar el colegio para dedicarse a la música.

La agrupación alcanzó la fama con el cantante a mediados de la década del 70 con exitosos singles como “I Only Wanna Be With You”, “Saturday Night”, “Bye Bye Baby” y “Shang-a-Lang and Give a Little Love”, llegando a vender más de 120 millones de discos en todo el mundo.

Otros dos miembros de Bay City Rollers, el bajista original Alan Longmuir y su reemplazante, Ian Mitchell, también murieron en los últimos años.