Artista chilena dirigió el nuevo videoclip de la banda Garbage

Tras más de cuatro años desde que la banda estadounidense-escocesa Garbage, compuesta por Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig, no estrenaba un videoclip para sus canciones, y este martes lo hace de la mano de la artista chilena Javiera García Huidobro, también conocida como Javiera Mi Amor.

La joven mezcla arte, pinturas y elementos de expresión personal en The Men Who Rule the World, el último sencillo de la banda, y fue justamente eso, lo que despertó el interés de la banda en ella.

Javiera vivió 11 años en España, donde estudió diseño gráfico y diseño de modas. La chilena conoció al grupo musical grabando la serie documental Peace Peace Now Now.

“Trabajar con la banda fue lo más brutal que me ha pasado y Shirley ha sido una maestra y guía increíble, todos en el equipo han sido respetuosos y cariñosos, todo ha sido fácil y colaborativo”, expresó García.

En el video de The Men Who Rule the World, podemos ver hombres en la cima del poder mientras diferentes grupos son oprimidos, mientras un pulpo espacial salva a las mujeres, niños y animales. “Además, hay un guiño a Las Tesis, Shirley estaba llegando a Chile cuando el himno de Un Violador en tu Camino reventó en la calle, medios y redes sociales”, comentó la artista.

La joven ha dirigido publicidad, fashion films, series documentales y entrevistas en Chile y España. Entre sus trabajos más destacados se puede encontrar Serotonina, parte de la selección oficial del Milan Fashion Film Festival en 2019, y obtuvo su primer premio en el Madrid Fashion Film Festival (MFFF) por Best Creative Concept by New Talent en 2014. Otro de sus trabajos fue la entrevista a Michelle Bachelet, cuyo contenido se volvió viral.

En su lado artístico, apuesta por diferentes técnicas digitales y análogas. Su colección “Sad Queers” está compuesta por 26 obras, “Sad Dudes” por 27 piezas, y en ambas se trabaja con el género como algo fluido, andrógino, emocional, no binario, donde este espectro existe dentro de un contexto violento y que se visualiza en este video. Mientras que en “Demonds” se acerca a la pintura.

Revisa aquí el adelanto de la canción: