Beyoncé y Taylor Swift hicieron historia: estos fueron las y los ganadores de los Grammy 2021

Este domingo se realizó la 63ª edición de los premios Grammy 2021, que entrega la Academia de Grabación de Estados Unidos, y las artistas femeninas fueron las grandes protagonistas.

La cantante Billie Eilish, que tenía cuatro nominaciones, se llevó por segunda vez el premio más prestigioso de la noche: el de Grabación del año, por Everthing I wanted.

Asimismo, Taylor Swift se convirtió en la primera mujer que ganar tres veces el Grammy a Álbum del año, por Folklore (junto a Frearless en 2010 y 1989 en 2016). Hasta la fecha solo había tres cantantes con tres Grammy por Álbum del año; Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

De igual forma, Beyoncé se llevó los premios por Mejor actuación de R&B por Black Parade, Mejor canción de rap por Savage y Mejor video musical por Brown Skin Girl. Con estos galardones, se convirtió en la artista femenina con más Grammy de la historia, con 28, uno más que Alison Krauss.

La cantante y compositora estadounidense Gabriella Sarmiento Wilson, conocida artísticamente como H.E.R, recibió el Grammy a canción del año por I can’t breathe (“No puedo respirar”), que hace referencia a las últimas palabras del afroamericano George Floyd, quien murió en mayo de 2020 asfixiado por la rodilla de un policía tras ser sometido en la calle.

En tanto, Megan Thee Stallion recibió el reconocimiento a Artista revelación y la estatuilla a Mejor canción de rap por Savage, el que comparte con Beyoncé por la colaboración de ambas.

Por su parte, Harry Styles, recibió el galardón a Mejor actuación de pop en solitario por Watermelon Sugar.

El premio a Mejor actuación pop en dúo o grupo se lo llevó Rain on Me de Lady Gaga con Ariana Grande, causando polémica entre las fans de los surcoreanos BTS, quienes estaban nominados en la categoría.

Igualmente, Lil Baby hizo una denuncia de la brutalidad policial y discriminación que sufre la población estadounidense en el país.

Por otra parte, Bad Bunny, quien actuó en la ceremonia, se llevó el premio a Mejor álbum pop latino/urbano.

Fito Páez se llevó el galardón a Mejor álbum de rock latino o alternativo por la La conquista del espacio, categoría donde estaba nominada la chilena Cami.

