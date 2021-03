Harry Styles, BTS, Billie Elish y Bad Bunny se presentarán en los Grammy 2021

Este domingo se revelaron los artistas que se presentarán en la ceremonia anual de los Grammy, los premios más importantes del mundo de la música.

Durante la premiación, que se realizará este domingo 14 de marzo, BTS, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Cardi B, Megan Thee Stallion, HAIM, Harry Styles, Post Malone y Bad Bunny, entre otros, subirán al escenario del Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Como es de suponer, la mayoría de estos artistas compiten por un premio, como Dua Lipa y Taylor Swift, quienes tienen seis nominaciones cada una.

La ceremonia de los Premios Grammy 2021 se llevará a cabo siguiendo estrictas medidas sanitarias debido a la pandemia, por lo que el público será sumamente acotado.

Watch the #GRAMMYs on Sunday, March 14––live on @CBS at 8pm ET/5pm PT! ✨

Artists will be coming together, while still safely apart, to play music for each other as a community and celebrate the music that unites us all: https://t.co/FSYA11PgpZ pic.twitter.com/QvPFFUPosj

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 7, 2021