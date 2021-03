Eminem fue “cancelado” en TikTok y arremetió contra quienes quieren “anular su carrera”

Este fin de semana, Eminem arremetió contra aquellos que han intentado cancelarlo en redes sociales, con un verso del tema “Tone Deaf”.

Hace unos días, el rapero compartió el video de esta canción, incluido en Music to be Murdered By – Side B (2020), destacando las críticas de las que ha sido blanco en los últimos meses.

Estas críticas provienen de una campaña creada en TikTok, que tiene como objetivo “cancelar y anular” al músico por la letra de “Love the Way You Lie”, canción de 2010 que interpreta junto a Rihanna.

En su respuesta, Eminem señala: “No pares ni cuando tenga canas / Porque no se detendrán hasta que me cancelen”, frase que sigue causando controversia entre sus haters.