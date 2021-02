En “Letra y Música”, un homenaje a Daft Punk: “Es una de las bandas más emblemáticas de tantas series de estilos”

Esta semana, Daft Punk anunció su separación tras 28 años de carrera, lo que generó múltiples reacciones en las redes sociales y un aumento en las reproducciones de su música en un 500%.

“Es una de las bandas más emblemáticas de tantas series de estilos, pero básicamente los que tienen que ver con los desarrollos más electrónicos que tuvo la música a fines de los ’70 y principios de los ’80”, señaló Ricardo Martínez, académico de Literatura Creativa de la UDP, en una nueva jornada de “Letra y Música“, la columna musical de Ciudadano ADN.

Para dar paso a esta selección en homenaje al dúo francés, Martínez explicó que “ellos comienzan su carrera más tardíamente en la época del predominio del house, de la música más baile, de una música muy dancing, que parece ser muy superficial, pero que finalmente es muy profunda y ese tipo de combinación suele ser medio extraña en la música, y por lo tanto ahí tienen un poroto ganado desde el principio“.

“Da Funk” – Daft Punk: “Es una música que se mantiene bien contemporánea. Es uno de sus primeros hits, qde fines de los años ’90 y que hasta al día de hoy sigue siendo muy oreja. Ellos, de alguna manera, sientan las bases de muchos desarrollos posteriores y otras cosas”, aseguró el columnista sobre esta canción, que fue incluida en su álbum debut “Homework”. En septiembre de 2010, Pitchfork incluyó la canción en el número 18 de sus “Top 200 canciones de los años 90”.

“Loving you”- The Orb: En esta columna Ricardo Martínez también realizó una selección de aquellas canciones que inspiró la banda y a quienes inspiraron. “Esta es Minnie Riperton, una cantante de la onda que yo llamo las goofy songs, estas canciones románticas estadounidenses o inglesas de los años 70. Esta es una que fue muy popular en ciertas tandas radiales y The Orb, que es otra de las bandas de este estilo, anterior a Daft Punk, agarra esto y lo samplea”.

“Aquí hay una cosa que es súper interesante, que se inventó en este estilo de los DJs, de la música electrónica, que es que estas canciones no tienen un hoop, no tiene una parte que sea más reconocida que las otras en general, las canciones son muy monótonas en el sentido que siguen una misma base musical”, agregó.

A lo que finalizó explicando que “como es una música muy repetitiva y fundamentalmente tiene una función que sigue un ritmo muy marcado caracterizado por la melodía, por la batería, y tiene un momento claro en el que aumenta la intensidad”.

“Around the world” – Daft Punk: “Es otra canción que es súper marcada por una reiteración muy dominante de una cierta melodía. Ellos tenían la capacidad de ocupar técnicas que venían de distintas épocas”, explicó Martínez sobre este sencillo lanzado en 1997 que es reconocido por repetir una y otra vez el titulo de la canción, además de su video musical, dirigido por Michel Gondry y con la coreografía de Blanca Li.

“One More Time” – Daft Punk: Este sencillo, estrenado en el año 2000, fue nominado a los Grammy por la mejor grabación dance. También se ubicó en el quinto lugar en una encuesta realizada por Pitchfork acerca de “las 500 canciones de la década de 2000” y fue el puesto 33 en las 100 mejores canciones de la década según la revista Rolling Stone. Por su parte, el video de la canción es un cortometraje de animación, Interstella 5555, dirigido por Kazuhisa Takenouchi.

Ricardo Martínez comentó que “es súper claro que están ocupando un autotune, sistema para generar una distorsión en la voz, que además ajusta los tonos”.

“Get Lucky” – Daft Punk ft. Pharrell Williams, Nile Rodgers: Este éxito mundial del 2013, que para el columnista se compara con “Gangnam Style” y “Despacito”, “de miles millones de reproducciones en YouTube”, obtuvo los Grammy a la Grabación del año y Mejor interpretación de pop de dúo/grupo.

De esta manera, Martínez agregó que “es bien interesante que si tu te fijas en el timbre de voz de Pharrell, en la forma que esta hecha la melodía, es una música que estña hecha muy setentera, o sea que es algo que después va a dominar el escenario”.

“Instant Crush”-Daft Punk ft. Julian Casablancas: Esta canción que fue realizada mientras el dúo trabajaba en la banda sonora de Tron: Legacy entre 2009 y 2010. Es un sencillo que para el columnista tiene una “cantidad de texturas musicales que es fabulosa, una cuestión que claramente era imposible en el pasado, y hoy día con la tecnología actual te permite hacer exploraciones sonoras que antes eran simplemente imposibles”

“Epilogue” – Daft Punk: “Ellos presentan este video que se llama ‘Epílogo’, que causó mucho impacto, porque tampoco se sabía lo que querían decir. Poco después, apareció en YouTube toda esta idea de que los productores declaraban que la banda se había disuelto y fue una cosa de mucho impacto mediático, yo no tengo recuerdos sobre otra banda que se haya disuelto en otra especie de acto de cierre”, aclaró el columnista.

“Goodbye, Eddie, Goodbye” – Phantom of the Paradise: “Quería traer una cosa que es un dato curioso que lo encontré por causalidad, simplemente coincidieron los puntos, y vamos a escuchar a una canción que pareciera que no tienen nada que ver, pero tiene mucho que ver”, comentó.

“Esta película que es el ‘Fantasma del paraíso’, de Brian de Palma, es una mezcla entre el Fantasma de la Opera, El Retrato de Dorian Grey y Fausto en clave rock. A principios de los 70, cuando Brian de Palma no era el tipo que fue cuando hizo Los Intocables, y es una película muy en paralelo a Rocky Horror Picture Show, tiene una estética muy especial y cuestiones de este estilo”.

“Hay personas que tocan con un casco y los integrantes de Daft Punk vieron esta película decenas de veces en su juventud y la consideran la película que los inspiró”, señaló al respecto.

Bonus Track

Hermanos Computadores de Paine – Mister Guantecillo (31 Minutos): “Nosotros tenemos nuestra versión propia de los Daft Punk, que son los Hermanos Computadores de Paine, en esa genialidad que tiene 31 Minutos de hacer como muchas alusiones a otros estilos musicales canciones”, indicó Martínez.