Las reacciones que dejó en el mundo de la música la separación de Daft Punk

Este lunes, el mundo de la música reaccionó con tristeza ante la noticia de que Daft Punk se separó definitivamente tras 28 años juntos.

El anuncio hecho por el dúo francés generó miles de reacciones entre sus fanáticos de todo el mundo y varios de sus colegas de la industria, entre ellas la de The Weeknd, con quien colaboraron en 2016 en “Starboy”.

A través de sus redes sociales, el canadiense escribió: “Estoy agradecido de haber sido parte del viaje”.

Mark Ronson también reaccionó a la noticia, señalando que “Daft Punk dejó el juego con un legado impecable. Yo diría que envidiable pero imposiblemente inalcanzable es más apropiado”.

Daft Punk left the game with a flawless legacy. I would say enviable but impossibly unattainable is more appropriate

Bandas como Disclosure, Glass Animals y Xinobi también se refirieron a la situación a través de sus redes sociales oficiales.

THE greatest to EVER do it. Words can’t describe the inspiration & knowledge we gained from listening to the 2 robots over the years. Wishing them nothing but good energy & positivity for the future – Thank you for everything Guy & Thomas 😢♥️ unreal…

— Disclosure (@disclosure) February 22, 2021