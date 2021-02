Taylor Swift anunció que estrenará la regrabación de su clásico disco “Fearless”

Taylor Swift reveló una muy buena noticia para todos sus fanáticos, ya que a través de sus redes sociales anunció que estrenará una nueva versión de su clásico disco “Fearless”, el cual contará con todas las canciones regrabadas de la edición conocida como “Taylor’s Version”.

La cantante estadounidense, compartió dicha información en su cuenta de Instagram, donde señala que la renovada interpretación contará con 26 canciones y seis que no habían sido incluidas en su primer álbum original. Además, también lo confirmó por medio de su página oficial, informando que ya se encuentra en preventa y será lanzado el 9 de abril de este año.

Esta decisión nació luego del conflicto legal que mantiene con Scotter Braun, quien es el manager de Justin Bieber y hace algunos años habría vendido gran parte de sus canciones por US$300 millones.

“Fearless” es la segunda discografía en estudio de Taylor Swift, el cual fue estrenado en 2008, gracias a este, la intérprete norteamericana se dio a conocer con canciones como “Love Story” y “You Belong with Me”. La primera mencionada será relanzada este viernes.

“El mejor día”

“Voy a perder la cabeza, por favor”

“Te amo Taylor y estoy tan emocionado de escuchar #FearlessTaylorsVersion con 26 canciones. Desde segundo grado hasta ahora mi segundo año de universidad contigo a mi lado !!”

i love you taylor and i’m so excited to hear #FearlessTaylorsVersion with 26 songs 💛💛 from second grade to now my second year of college with you by my side!!

— “JILLIANNN” 🦋 // NASHVILLE L💘VER SECRET SESSIONS (@feelingonNYtime) February 11, 2021