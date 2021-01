Phil Collins cumplió 70 años: los momentos buenos y malos que han marcado su carrera

El cantante, baterista, compositor, productor y actor británico Phil Collins cumplió 70 años, en medio de una batalla legal con su exesposa, problemas de salud e intensos problemas familiares.

Comenzó su carrera como baterista de Genesis y luego asumió como vocalista durante los años 80. Entre sus mayores hits se encuentran: “In The Air Tonight” (1981), “You Can’t Hurry Love” (1982), “Against All Odds” (1984), “Easy Lover” (1985) y “Another Day In Paradise” (1989).

La banda se separó en 1996 e iba a reunirse nuevamente a fines de 2020, lo que no se concretó producto de la pandemia por Covid-19 que azotó al mundo.

El ex baterista de Genesis vendió durante su carrera más de 150 millones de copias en todo el mundo, ganó 7 premios Grammys y dos Globos de Oro sin embargo hoy esos reconocimientos cuestan tan solo 100 dólares después de que su exesposa Orianne Cevey, decidió rematarlos en venganza porque Collins logró deshauciarla. El artista hizo que la desalojaran de su casa de Miami, en donde se había instalado con su nuevo marido.

Collins tiene cinco hijos: Joely, Nicholas, Simon, Matthew y Lily. Esta última nunca tuvo una buena relación con su padre. La joven tiene 31 años y es una gran actriz que está triunfando en Netflix que sacó un libro con ensayos en el que le dedicó unas duras palabras a Phil: “Te perdono por no haber estado siempre que te he necesitado y por no ser el padre que esperaba”.

En esa misma línea también agregó: “Te perdono los errores que has cometido. Y aunque parezca que es muy tarde, no lo es. Aún hay mucho tiempo para seguir adelante”. Lily es la única hija que Collins tuvo con Jill Tavelman, a quien le fue infiel y terminó su relación con ella por fax.

Tampoco es la primera vez que hay quejas respecto a su papel de padre. Fue la misma Orianne Cevey quien dijo en una entrevista que el artista “es abusivo emocional y verbalmente y a menudo ignora las necesidades de sus hijos”.

Finalmente, el cantante tiene varios problemas graves de salud. En 2015 fue diagnosticado con tinnitus por lo que está perdiendo la capacidad auditiva, usa bastón y sufrió una caída que lo tuvo con la cabeza vendada. Además reconoció tiempo atrás, haber sido adicto al alcohol y sustancias ilícitas.