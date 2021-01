Exesposa de Phil Collins está vendiendo objetos del músico a precios realmente absurdos

La exesposa de Phil Collins, Orianne Cevey, está vendiendo discos de oro, premios y otros artículos pertenecientes al músico de Genesis a precios realmente absurdos.

La pareja se casó en 1999 y, después de altos y bajos, reanudaron su relación en 2016, sin embargo, hace algunos meses la mujer fue desalojada de la mansión de su exmarido, luego de que este se enterara que se casó en secreto con otro hombre.

En modo de venganza, Orianne está vendiendo algunos productos exclusivos del británico a precios muy baratos.

Tanto los discos como el resto de objetos de gran valor tienen una base de licitación de US $100, es decir cerca de 74.000 pesos chilenos.

“The Principle of Moments” de Robert Plant, publicado por el editor de Collins en 1983, es uno de los récords para subastar.

Un representante de Cevey declaró a Page Six que la mujer también se está “deshaciendo de parte de su ropa y joyas que ya no usa… después de todo, tiene 5,000 pares de zapatos y solo tiene dos pies, no puedes usarlos todos”.

El 10% del dinero recaudado con algunos objetos se donará a la fundación Never Give Up, que ayuda a niños necesitados.