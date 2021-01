Adele celebró la década de 21, su gran disco: “No recuerdo casi nada de lo que hice y sentí hace 10 años”

Este fin de semana, Adele celebró el décimo aniversario de 21, el disco que la catapultó al estrellato.

Para la ocasión, la cantante británica compartió un post en Instagram, donde reveló que no recuerda casi nada de ese álbum.

“Felicitaciones, viejo amigo”, comenzó escribiendo la intérprete sobre el “hogar” de éxitos como “Rolling in the Deep” y “Someone Like You”.

Luego, reveló que “no recuerdo casi nada de lo que hice y sentí hace diez años. Pero gracias, desde el fondo de mi corazón, por dejarnos entrar en sus vidas y actuar como banda sonora para ellos”.