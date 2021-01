Vuelve una leyenda de los ’90: New Radicals se reunirá para tributar la llegada de Joe Biden a la presidencia de EE.UU.

En 1998 se lanzó una de las canciones icónicas de la década, que ha sido banda sonora de películas, series e incluso de un programa chileno llamado Sábado x la noche, que conducía Juan Carlos “Pollo” Valdivia en Mega. Se trata de “You Get What You Give”, del grupo New Radicals, que se separó pocos meses después de la publicación de este tema.

Veintidós años después de la ruptura, el conjunto se reunirá para celebrar el ascenso de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. La banda será uno de los platos fuertes del Parade Across America, el evento que tributará las figuras del demócrata y la vicepresidenta electa Kamala Harris, tras la ceremonia de investidura que se realizará este miércoles 20 de enero.

“Si hay algo en la Tierra que posiblemente nos haría unir como banda, aunque sólo sea por un día, es la esperanza de que nuestra canción pueda ser incluso el más pequeño faro de luz en un momento tan oscuro“, afirmó el líder de New Radicals, Gregg Alexander, a través de un comunicado.

“You Get What You Give” es una canción significativa para el binomio que asumirá el poder en Estados Unidos. El esposo de Kamala Harris, Doug Emhoff, la tiene en su playlist preferida. Sin embargo, para Joe Biden tiene un significado distinto, más bien emotivo.

Se trata de uno de los temas favoritos de Beau Biden, hijo del mandatario electo, quien falleció en 2015 producto de un cáncer cerebral.

“Volver a interpretar la canción después de tanto tiempo es un gran honor porque todos tenemos un profundo respeto por Beau y muchas esperanzas por la unidad y la normalidad que Joe y Kamala traerán de nuevo a nuestro país en esta época de crisis“, señaló Gregg Alexander.