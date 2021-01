Completamente en español: Selena Gomez sorprendió con el lanzamiento de su nueva canción “De una vez”

La cantante estadounidense Selena Gomez sorprendió a sus fanáticos con el estreno de su nueva canción De una vez, la que está completamente en español.

El sencillo junto a su videoclip fue estrenado la noche de este jueves, y habla sobre el quiebre de una relación amorosa que no daba más y que es tiempo de sanar.

Además, Gomez hizo el anuncio sobre el tema el mismo jueves en su cuenta de Instagram, despertando la expectación entre sus seguidores.

En la red social la artista, cuyo padre es mexicano, escribió sobre el single: “Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí”.

La canción ya acumula más de 4.7 millones de reproducciones en YouTube a 12 horas de su lanzamiento en la plataforma.

Cabe destacar que no es la primera vez que la joven de 28 años estrena una canción en español. En 2010 lanzó, bajo el nombre de Selena Gomez and the scene, Un año sin lluvia y al siguiente, Dices. Además, en 2018 fue parte de la colaboración de Taki Taki con DJ Snake.

Sus seguidores latinos y de otros países aplaudieron el lanzamiento, su incursión en este idioma, el mensaje que transmite y la estética del video.

Revisa aquí el videoclip:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)