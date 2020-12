En “Letra y Música”: Estas son las películas inolvidables de Navidad 

“Me encanta hacer esta sección y hacerle un giro de no tocar las canciones navideñas clásicas del pop o de los tradicionales villancicos, sino que canciones de muchas películas de acción y vamos a tener algunas de otros estilos”.

Esta fue la invitación que Ricardo Martínez hizo en “Letra y Música“, la columna musical de Ciudadano ADN, en este especial navideño.

De esta manera, el columnista explicó que esta es una época “de grandes estrenos, grandes películas de la historia de Hollywood se han estrenado en Navidad“, dando paso a sus selecciones de producciones inolvidables para estas fechas.

“Assault on te tower”, Michael Kamen – “Duro de Matar” (1988)

“Esta película es considerada cómo la película navideña definitiva, a pesar de que su tema parece lo más contrario del espíruto de estos días”, introdujo Martínez, acerca de la historia del oficial fuera de servicio del Departamento de Policía de Nueva York.

La banda sonora también ofrece campanas de trineo en algunas pistas, y tres canciones de pop clásico de estas fiestas; “Christmas in Hollis”, “Skeletons” y “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”, que se escucha en los créditos.

“Gizmo”, Jerry Dolsmith – “Gremlins” (1984)

Esta producción es una película estadounidense de comedia-terror del año 1984 dirigida por Joe Dante, quien logra hacer un “mix, que uno dice, no puede resultar pero resulta, creando a Gizmo, un diseño de criatura adorable que después no lo es tanto”, comentó el columnista.

De hecho, por su lógica temática navideña y su gran éxito, en países como Venezuela, Chile, Colombia y México se vendió comida inspirada en los gremlins y el clásico juguete, que no se podía meter al agua porque se transformaba en una figura maligna.

“It had to be you”, Frank Sinatra – “Cuanto Harry conoció a Sally” (1989)

Este filme estadounidense, protagonizado por Billy Crystal y Meg Ryan, que cumplió 30 años el 2019, “inició una tendencia en los años 80 y 90 de las comedias románticas, con toda esa estructura. Que es muy de los años 50, que una pareja al principio se odia y tiene que pasar toda la película para que se terminen enganchando”, explicó Ricardo Martínez.

“Canción principal” – “El joven manos de tijeras” (1990)

“Tim Burton está rayado con la Navidad, le gusta esa cosa contradictoria de ser al mismo tiempo oscura y luminosa, creando el concepto de Dark Christmas”, comentó el columnista. Esta película, acompaña como siempre por la música de Danny Elfman, plasma la Navidad en varias escenas como cuando Edward crea una escultura de hielo de un ángel.

“White Christmas”, Otis Redding – Realmente Amor (2003)

Esta película que agrupa una serie de capítulos cortos, que esta condensado en una película, y que narra sobre lo que pasa un mes antes de la Navidad, fue la selección especial de Aldo Schiappacasse, ya que contó que lo “retan por muchas cosas en la casa, pero por muchas cosas, hago muchas cosas impropias, pero hay una por la que me retan con particular encono y es que cuando están dando esta película yo no me puede resistir y la tengo que ver por vigesimoctava vez, la pille donde la pille”.

“Somewhere in my memory”, John Williams – “Mi pobre Angelito” (1990)

Esta cinta que relata la historia de un niño de ocho años que debe defender su casa de dos ladrones tras haberse quedado solo en su casa accidentalmente en Navidad, es en definitiva el clásico navideño. Pero como si el 2020 no pudiera ser peor, esta película ya no se emitirá más por televisión abierta, debido a que era de Fox y hoy está en manos de la plataforma Disney Plus. Tras esta información, Ricardo Martínez declaró que “marca un cambio de era”.

“Its a wonderful life”, Dimitri Tiomkin – “¡Qué bello es vivir!”, Frank Capra (1946)

“Esta es la película navideña de todos los tiempos, y también es considerada como la película, no solo de navidad, sino que de todos los tiempos”, afirmó el columnista. Así, esta producción que es un clásico del cine estadounidense, y su emisión en televisión se ha convertido en toda una tradición navideña, cuenta la historia de George Bailey, un hombre que ha renunciado continuamente a sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad, su generosidad y su altruismo, y cuyo propósito de suicidarse en Nochebuena provoca la intervención de su ángel de la guarda.