Camila Recabarren será la protagonista del nuevo videoclip de Lucho Jara

Este último tiempo, el cantante y animador Luis Jara ha estado trabajando en su nueva canción (de la que aún no ha revelado el nombre). El intérprete de 55 años no sólo trabajará con el reguetonero O’Daniel, sino que eligió a Camila Recabarren para ser la protagonista del videoclip.

“Representa muy bien la libertad en una mujer”, dijo al diario La Cuarta sobre la ex Miss Chile. No obstante, esta no es la única sorpresa: Recabarren se rapará totalmente la cabeza en las grabaciones.

“Le dimos la opción de que haga lo que quiera, y cuando nos ofreció el rapado, me pareció que representaba la libertad y un aporte estético tremendo para el video”, dijo Jara al respecto.

“Hace rato tenía la idea de raparme, así que se lo ofrecí a Lucho en la primera reunión que tuvimos. ¡Le encantó! Lo que él quiere es que me sienta libre en el video. Y para mí, raparme es súper liberador. Es bacán que él escuche a los demás, incluso a todo mi equipo“, añadió la modelo en la misma publicación.

Como adelanto de la canción, Jara aseguró que el tema es “infinitamente sensual” y que fue elaborado por su colega. “Él tiene un talento impresionante. Me impactó apenas la escuché. Para mí, trabajar con gente tan joven me hace no tener que usar mi carné de identidad”, contó.

Jara además contó que fue el propio Orlan Rivera (nombre real de O’Daniel) quien lo buscó para la colaboración. “Ha sido una experiencia maravillosa, espero que cuando la gente la escuche se le mueva la patita y la disfrute”, señaló. Por su parte, Recabarren adelantó que aparecerá bailando en el video.