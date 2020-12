Tras dos décadas esperando: Britney Spears y Backstreet Boys lanzaron canción en conjunto

Hace sólo algunas horas fue lanzado Matches, una canción que une a dos íconos pop de los años 90: Britney Spears y Backstreet Boys.

Este tema corresponde a la nueva edición de Glory, álbum de 2016 de Spears que este año fue relanzado con una versión de lujo que contiene nuevas canciones dedicadas a los seguidores de la artista.

Matches fue producida por Ian Kirkpatrick (productor de famosos artistas como Katy Perry o Justin Bieber) y Michael Wise y grabada antes del lío legal que afecta a la cantante y que la mantiene alejada de los escenarios.

“Qué día más glorioso es… nos han preguntado sobre la posibilidad de una colaboración como esta durante los últimos 20 años ¡Y hoy es el día! ¡Britney y Backstreet están finalmente aquí!”, escribió la boy band een su Instagram.

Además de esta canción, Spears lanzó Swimming In The Stars y Mood Ring (By Demand), que también forman parte de su nueva apuesta.

Hay que recordar que tanto Britney como la agrupación Backstreet Boys surgieron a inicios de los años 90, convirtiéndose en parte de los artistas más famosos de la época.

Escucha aquí la canción.