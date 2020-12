Bob Dylan vendió todo su catálogo de canciones a Universal

El cantautor estadounidense Bob Dylan, de 79 años, vendió su catálogo de más de 600 canciones, compuestas a lo largo de sesenta años de carrera, a la disquera Universal.

“No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda buena música, ni es un secreto que Bob es uno de los más grandes practicantes de ese arte“, escribió en el comunicado Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group.

“Representar el conjunto de obras de uno de los mejores compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser exagerada, es un privilegio y una responsabilidad”, agregó Jody Gerson, director ejecutivo de la división editorial de Universal.

El Premio Nobel de Literatura no emitió comentarios al respecto, pero medios como The New York Times afirman que el acuerdo bordeó los 300 millones de dólares.

Según el medio, Bob Dylan vendió el 100% de los derechos de todo su catálogo, incluidos los ingresos que recibe como compositor, y el control de los derechos de autor de cada uno de los 600 temas. Esto implica que a partir de ahora, Universal recaudará todos los ingresos futuros que origine ese repertorio.

Dentro del contrato no figuran los siete temas que vendió a principios de los 60 a Leeds Music, entre los que se encuentran “Song for Woody”, y “Talkin’ New York”. Tampoco las composiciones que el cantautor escriba en los próximos años, que puede vender a quien elija.