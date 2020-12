Patricio Manns por falta de reconocimiento a su obra: “Me molesta la ignorancia del Estado frente a mi trabajo”

Durante este año, Patricio Manns vivió una difícil situación de salud, además de perder a su compañera Alejandra Lastra. Eso sí, el cantautor nacional tendrá un gran regreso con un concierto en vivo, vía streaming, llamado “Doy por cantado todo lo vivido”.

“Yo creo que va a hacer un buen espectáculo, estamos sonando muy bien“, declaró el cantante a Ciudadano ADN. Y sumó que “las canciones que escogimos son melodiosas, son conocidas por el público“. Pero, de igual manera, “vamos introducir unas que no conocen”, siendo algunas “muy recientes“.

Frente a la moción de que Patricio Manns sea Premio Nacional de música, y su falta de reconocimiento a nivel institucional, comentó que “me molesta la ignorancia del Estado frente a mi trabajo. Llevo más de 60 años trabajando la cultura de América Latina y de Chile, he compuesto más de 500 canciones, he cantado no solamente en Chile, afuera también”.

De esta manera, aprovechó la instancia de agradecer a la gente. “Quienes salieron en mi ayuda, se dignaron a darme un respaldo multitudinario“, declaró.

Leer también Televisión Patricio Manns reveló que participó en atentado contra Pinochet: “Perdimos esa vez, pero ganamos al final” Música “Letra y música”, especial Patricio Manns: un homenaje a uno de los mayores cantautores chilenos de todos los tiempos

“El concierto del otro día, donde habían 50 compañeros y tu te das cuenta que eso es un número enorme para Chile. El Estado chileno no podría haber hecho una cosa tan grande y no lo haría tampoco“, declaró el cantante.

Así, apuntó que se siente “una especie de extranjero en mi propia tierra, en el sentido de que el Estado me ignora y la gente me quiere mucho y me lo demuestra”.

Frente a su recuperación, comentó que “la esperanza de dar un concierto en vivo de nuevo, cosa que en un momento dado pensé que nunca más podía volver a hacer, es algo extraordinario, me motiva, me motoriza”.

“Entonces estoy haciendo cosas como trabajar en mi recomposición física, camino por la casa, ya estoy caminando muy bien, casi no se nota la operación que estuvo casi de cortarme la pierna, entonces fue una cosa de la que escape“, narró.

A raíz de lo anterior, aseguró “la vida me cambió completamente“, y “ahora estoy aprovechando la enorme libertad que tengo para caminar, respirar, tomar el sol”, cerró Patricio Manns.

El evento se hará el próximo viernes 11 de diciembre a las 22:00 y las entradas pueden ser adquiridas en DaleTicket.