Sensualidad y empoderamiento: Princesa Alba estrenó su nueva canción “Dame”

La cantante nacional Princesa Alba estrenó su nueva canción Dame, cargada de sensualidad, la noche de este miércoles.

El estreno es un sencillo de pop y R&B, con guiños a sus orígenes en el trap, lo que fue aplaudido por su seguidores.

“Éste es un vuelco que quería dar hace rato en mi música, que no está predeterminada por un género en particular. Creo que es algo que he demostrado con todas las canciones que he sacado. Quise lanzar Dame, porque siento que después de Ya No Quieres Quererme, es como volver un poco a mis inicios“, dijo la artista de 23 años.

De igual forma, Trinidad Riveros (su nombre real), expresó: “Este tema tiene un carácter mucho más empoderado, eso es algo que me hace mucho sentido luego de las historias que he presentado en las últimas canciones. Esta es una faceta que quiero explorar bastante en lo que se viene, es lo que estoy trabajando por estos días y es el paso que quería dar hace mucho tiempo en mis letras”.

Asimismo, la cantante realizó una vez más el videoclip con una directora mujer, Camila Grandi. “Es muy importante para mí trabajar con mujeres, siento que aporta a la visibilización del rol femenino en las diferentes áreas de esta industria, y quiero seguir en esa senda, de rodearme de mujeres talentosas”, destacó Princesa Alba.

La canción, llega después de éxitos de este 2020 como Mi culpa, Me equivoqué y Ya no quieres quererme, además de su colaboración con Gepe llamada Tupenaesmipena.

Cabe destacar que Princesa Alba es una de las artistas nominadas para los Premios Musa, y también se estará presentando el día de la premiación con un show en vivo.

Revisa aquí el videoclip: