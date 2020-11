De plagas, mariposas y cuncunas: “Letra y Música” aterriza con una playlist de canciones sobre insectos

En esta época primaveral de bichos y plagas, “Letra y Música”, la columna musical de Ciudadano ADN, propuso una selección de canciones pop que hacen alusión a distintos insectos. Todo, como siempre, a cargo del académico de Literatura Creativa UDP, Ricardo Martínez.

Esta es la selección:

“La Plaga” – Enrique Guzmán: El origen del rock en español está en este clásico de 1965, época en que Guzmán cantaba junto a Los Teen Tops. Se trata de la versión castellano de “Good Golly Miss Molly”, de Little Richard.

“Matapolillas Nopol” – Les Luthiers: Las polillas están presentes en este mítico jingle del grupo humorístico argentino, en el que destaca el diálogo fabuloso entre los integrantes haciendo versiones cada vez más diluidas del producto original.

“Butterfly” – Danyel Gérard: La palabra mariposa es una de las pocas que tiene una palabra propia en cada lengua, sin un origen etimológico en común. Papillon (francés), Schmetrerling (alemán), Pinpilinpauxa (euskera), son algunas de ellas. A la hora de buscar una explicación a este fenómeno lingüístico, Martínez se aventura: “Es una cosa tan majestuosa en términos de su belleza que cada lengua no permite que otra lengua venga a decirles cómo se dice”.

“Mariposa tecknicolor” – Fito Páez: Otro tema de mariposas es este clásico latino de 1994, uno de los mayores éxitos de la carrera del trasandino, y que según contó Martínez, está dedicado a su ciudad natal, Rosario.

Mothra’s song: Este tema de 1961 es un clásico de la película homónima, muchas veces exhibida en las tardes televisivas de los 70 y 80, y que resultaba particularmente tenebrosa para el público infantil.

“No me moleste mosquito”, The Doors: Una curiosidad en la carrera de los estadounidenses. Según contó Martínez, esta particular letra y música se debe a que “cuando falleció Jim Morrison, los demás cayeron en una especie de sequía creativa, y este fue uno de sus mayores éxitos”.

“The Caterpillar”, The Cure: La palabra que titula esta canción hace alusión a las orugas, la evolución anterior de las polillas. Tiene la misma particularidad de mariposa: no hay un origen etimológico común entre los distintos idiomas. “A mi juicio la más bonita, y una de las palabras más bonitas que nos legó el mapudungún, es cuncuna”, sostuvo el columnista.

“Mayfly”, Belle and Sebastian: Según contó Martínez, las efímeras, traducción en español del título, son unos pequeños insectos que tienen apenas un día de vida. Esta canción pertenece al segundo disco de estudio de los escoceses, “If you’re feeling sinister “(1996).

“La cuncuna amarilla”, Mazapán: El gran clásico de las canciones de insectos chilenas está a cargo del grupo chileno de música infantil de la década de 1980.

Entre los ya tradicionales bonus track, la columna incluyó canciones tan variadas como “El zancudo draculón” de Cachureos y “Mariposa traicionera” de Maná. Martínez recordó que “es increíble la cantidad de canciones sobre insectos. Son un millón de especies”.