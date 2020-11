Letra y Música: de “Sweet home Alabama” a “California girls”, un recorrido geográfico musical por los Estados Unidos

En una semana trascendental para Estados Unidos, con una muy alargada disputa por la Presidencia entre el demócrata Joe Biden y el presidente concurrente, Donald Trump, muchos vieron nacer un profundo interés por la geografía del país, ya que en cada uno de los 50 estados se pelea, voto a voto, el resultado final de la elección.

Por eso, en Letra y Música, la columna musical de Ciudadano ADN, el académico de Literatura Creativa UDP, Ricardo Martínez, presentó un recorrido geográfico musical por los Estados Unidos, a través de canciones con nombres de estados. “Casi todos los estados tienen una canción emblemática”, aseguró el experto en música popular.

Lynyrd Skynyrd – “Sweet home Alabama”: Esta canción homenajea a un estado tradicionalmente marcado por las tensiones raciales. Su letra, comentó Martínez, “siempre ha sido muy controversial respecto qué es lo que quiere decir”, aunque un dato clave para entenderla es que se trata de la respuesta a otra canción de Neil Young. Es “una muestra del típico rock sureño, muy clásico”. En Alabama, Trump logró un 63% de los votos, y Biden un 35%, contando con 9 votos electorales.

The Beach Boys – “California girls”: El estado más poblado y más rico de Estados Unidos, solo superado en tamaño por Texas y Alaska, protagonizó la segunda gran civilización del país y hoy cuenta con una gran cantidad de grandes centros urbanos. Muchas grandes ciudades. Allá, el candidato demócrata arrasó con un 67% de los votos, mientras el republicano se llevó solo 30%. Con sus 55 votos electorales, desde un inicio fue clave para la victoria de Biden.

Ray Charles – “Georgia on my mind”: Parte de la banda sonora de la película “Four Friends” de 1981, dirigida por Arthur Penn, “una de las películas más hermosas y emocionantes de los 80” según Martínez, que cuenta la historia de un grupo de amigos a través de cuatro décadas. Georgia es el nombre del personaje femenino, y desde ahí juega con la “idea de enamorarse de Georgia como enamorarse del corazón de los Estados Unidos”. Uno de los estados aún en disputa, lleva hasta ahora un 50% para Trump y un 48% para Biden, que se pelean sus 16 votos electorales.

The B-52’s – “Private Idaho”: Curiosamente, los que homenajearon al estado del noroeste estadounidense son en realidad oriundos de Georgia, al igual que R.E.M. Este tema inspiró la película homónima protagonizada por el recordado River Phoenix, y hace referencia a uno de los estados menos poblados de Estados Unidos, que solo otorga 4 electores para esta elección, para la que marcó un 63% para el candidato republicano y 33% para el demócrata. “Es notable que la voz de él (Fred Schneider, vocalista) no sea muy musical, y la voz de Kate Pierson sea de las más hermosas del rock estadounidense”, comentó Martínez.

Chuck Berry – “Johnny B. Goode”: Esta canción fue lanzada en 1958 y homenajea al estado de Louisiana, contiguo a Texas y que también representa el sur profundo de los Estados Unidos. Allá la disputa se inclinó en favor de Donald Trump, con un 55% versus un 45% para Joe Biden, lo que le asegura al presidente en ejercicio 8 votos electorales.

Frank Sinatra – “New York, New York”: Un verdadero himno de “la ciudad que nunca duerme”, homenajea a la ciudad que también da su nombre a uno de los estados más grandes de la costa oeste. Allá la pugna se resolvió con un 58% demócrata versus un 40% para el republicano, que le dará 29 votos electorales a Joe Biden.

Paul Simon – “Graceland”: Un homenaje a Tennessee, surgido en un momento en que la carrera del intérprete “venía en picada” y logró reflotarla. Martínez destacó de este tema su “percusión fabulosa”. Un estado claramente republicano, que le dio el 60% de sus preferencias a Trump versus el 37% para Joe Biden, entregándole al presidente en ejercicio 11 votos electorales.

The Eagles – “Take it easy”: Arizona es “otro estado profundo” y que estuvo en una fuerte disputa electoral, hasta el último minuto, resultando clave para afianzar las posibilidades electorales de Biden. Martínez recordó que el disco de éxitos de esta banda aún no ha sido destronado como el disco más vendido en la historia del país, superando incluso a “Thriller” de Michael Jackson.

The Bee Gees – “Massachusetts”: Parte de lo que Martínez llamó el “periodo introspectivo” de esta banda, previo a la explosión de su fama durante el apogeo de la música disco. Se trata de “una cosa contemplativa” que vincula al grupo con nombres como The Beach Boys e incluso The Beatles. En este estado de la Costa Este, la disputa electoral se resolvió cómodamente a favor de Biden, con un 65% versus un 32% para Trump.

Albert Hammond – “Nunca llueve en el sur de California”: Lanzado en 1972, del álbum homónimo (“It never raids in Southern California”), este tema es un clásico de la carrera del cantante Soft-rock. Clave en su éxito fue la musicalización, a cargo del grupo de músicos llamado The Wrecking Crew.