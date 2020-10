Paloma Mami anuncia nueva canción: Estará disponible en sólo unos días

La tarde de este viernes, la cantante chilena Paloma Castillo, más conocida como Paloma Mami, anunció que lanzará una nueva canción.

For Ya se llama el nuevo trabajo de la artista quien lo anunció a través de sus redes sociales. En la publicación original, aparece una foto de Paloma junto al texto “…y me quedo aunque luego pueda doler. So I’ll play dumb“, el que probablemente forma parte de la letra.

En tanto, la cantante de 20 años anunció que la canción estará disponible el próximo lunes en Spotify, Deezer y Apple Music, aunque ya sus fanáticos pueden guardarla para obtenerlas primero el día del estreno.

For Ya corresponde al octavo sencillo lanzado por Paloma, quien aún no tiene álbumes de estudio. En tanto, sus primeros éxitos, Not Steady y No te enamores arrasaron en los primeros lugares de las listas musicales; mientras que sus otras canciones no han descendido del décimo lugar.

Paloma Mami comenzó profesionalmente su carrera en 2018, aunque desde los ocho años mostró interés en la música, grabando y tocando en piano.