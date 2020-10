Bruce Springsteen elogió a The Killers: “Son una banda increíble”

En un nuevo capítulo de su programa especial Letter To You Radio, Bruce Springsteen conversó con Brandon Flowers.

En la conversación, el líder de The Killers explicó que comenzar una carrera en solitaria lo ayudó a “descansar un poco de los grandes shows” que suele tener su banda.

Al comentar esto, el intérprete de “Born in the USA” acotó que, para él, The Killers, “son una banda increíble”.

“Te vi recientemente, creo que en Glastonbury, eres muy bueno. Creaste un show en vivo increíble. Deberías estar orgulloso de eso“, le dijo Springsteen a Flowers.

“Dar un buen espectáculo es parte de la identidad de los Killers, y es algo a lo que nos aferramos“, respondió Brandon.

Finalmente, “Boss” señaló: “Tu material funciona muy bien en vivo. Eso es una suerte. Es música que quiere ser tocada en un espacio enorme, con 90 mil personas gritando. Es algo artístico”.