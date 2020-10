Los himnos improbables de la franja: a días del plebiscito, “Letra y música” presenta una serie de canciones con “sí” y “no”

Luego de una completa revisión en Ciudadano ADN del, para muchos, dudoso panorama musical que ofreció la recientemente finalizada franja política, en “Letra y Música”, la columna musical a cargo del académico de Literatura Creativa UDP, Ricardo Martínez, escuchamos una completa revisión de canciones que pudieron ser utilizadas para cualquiera de las dos opciones: Apruebo o Rechazo.

Martínez confesó que, pese a tener una base de datos de letras de 10.000 canciones, “no pillé nada que dijera apruebo o rechazo. Son palabras muy difíciles”. Por eso, la selección se inclinó más hacia “sí” y “no”, lo que a muchos recuerda al plebiscito de 1988 que logró el retorno a la democracia en Chile.

Estas son las canciones escogidas:

El Símbolo – Nunca te decides: “Que sí, que no, que nunca te decides”, canta uno de los mayores hits de esta banda emblema de la movida bailable argentina de los 90, en la que también se enmarcan bandas como Los Pericos, The Sacados, Los Calzones Rotos o King Africa. En su época de oro, El Símbolo “dejaba la escoba en los teams playeros. Era una cosa muy veraniega”.

José Luis Perales – Sí: A través de esta canción, podríamos imaginar que el cantautor español se instala a favor del Apruebo. El tema pertenece a su cuarto álbum de estudio, “Por si quieres conocerme”, publicado en 1976 por la histórica discográfica española Hispavox.

Gianni Bella – No: A diferencia de Perales, el romántico italiano se niega a cualquier avance. Según reflexionó Martínez, lingüista de profesión, “el negativo es mucho más fuerte en la música que decir las cosas afirmativamente. El no suena más fuerte que el sí”. Como los Rolling Stones, que escogieron la extraña forma lingüística “I can’t get no satisfaction”, para reafirmar la idea.

31 Minutos – Sí o no: Tulio Triviño y sus amigos, con aparentes influencias de Les Luthiers, en esta canción se burlan de las estructuras de los concursos televisivos. Al respecto, Martínez recordó que, en una histórica sección de Sábados Gigantes, Don Francisco escogía a alguien del público y lo sometía a preguntas, pero no podían decir sí o no.

Amanda Miguel – Así no te amará: Muchos “no” se entremezclan con la palabra “dignidad”, en uno de sus primeros grandes éxitos. Fue el primer sencillo de la argentina, que grabó en 1980, y la instaló de inmediato en el star system latino gracias a su potente y singular estilo interpretativo.

Julio Iglesias – A veces tú, a veces yo: “A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor”, canta el madrileño en esta canción, perteneciente al disco “El amor”, lanzado en 1975, y que tuvo una colaboración con la famosísima cantante española Cecilia

Lolita – Sí, pero no: La hija de Lolita Flores tampoco se decide en este hit de su primera etapa artística, en la segunda mitad de los años 70. El pop con raíces españolas de la también actriz y presentadora de televisión es un latín pop que a mí me gusta mucho, y es continuado por muchas de las cantantes españolas actuales, comentó Martínez.

Juan Luis Guerra y 440 – Como abeja al panal: “No niegues en darme el sí”, canta el dominicano, en esta canción perteneciente al ya legendario disco Bachata rosa (1990), uno de los discos más populares de la música centroamericana, mucho antes de la arremetida urbana de Puerto Rico que domina los rankings actuales.

Entre los bonus track, los conductores de Ciudadano ADN incluyeron a Ricardo Arjona con “Dime que no”. “Uno podrá decir lo que quiera de Arjona, pero el término camuflajeado es una gran invención”, reflexionó el columnista. Además, al cierre de la columna sonó “Ya no”, de Lucero, parte de su colaboración con el legendario compositor español Rafael Pérez Botija.