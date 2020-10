Mike Shinoda sobre el impacto del nu metal: “Ayudó a romper fronteras entre estilos musicales”

El miembro de Linkin Park, Mike Shinoda, dio una entrevista a Metal Hammer, donde entregó su opinión sobre los méritos del nu metal.

Primero que todo, el músico se refirió al aniversario número 20 de Hybrid Theory, el álbum debut de la banda, asegurando que cuando lanzaron el disco la gente no sabía qué tipo de música estaban escuchando.

“En ese momento, si le preguntabas a alguien qué estaba escuchando, te decía… rock. O hip-hop. O jazz. Solo cinco años después empezaron a decir: ‘todo’. Hybrid Theory fue uno de los responsables de este cambio. Ayudó a romper fronteras entre estilos musicales“, aseguró, principalmente por enfrascarse en el nu metal.

“Escuché principalmente música rap. Luego miraba a muchas bandas de rock y pensaba: ‘Son demasiado puras’. Eso me mantuvo alejado del hair metal (glam), especialmente“, continuó explicando.

“Era música muy blanca y crecí en una ciudad muy diferente, así que no me atraía, no me decía nada. Y no se trataba solo de raza. No me refiero al color de la piel, sino a la cultura. Cuando empezó el nu metal, era muy diverso”, agregó.

“Hubo un tiempo en el que el término nu metal tenía un significado genial. Recuerdo cuando salió el primer disco de Korn, o cuando salió el primer disco de Deftones. Y, independientemente de lo que piensen de un grupo como Limp Bizkit, su primer disco fue muy crudo“, aseguró Shinoda.