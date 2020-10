Marilyn Manson reveló que está “mentalmente devastado” debido a la pandemia de Covid-19

En una reciente entrevista con Classic Rock, Marilyn Manson reveló que la pandemia de Covid-19 lo tiene “mentalmente devastado”.

En la conversación, el músico señaló: “No me quejo, pero es como si fuera una estrella de rock arrogante que dice que está deprimido porque no puede hacer su trabajo”.

Sin embargo, “en los últimos 20 años, todo lo que he hecho ha sido subir al escenario y cantar. No puedo hacerlo ahora, por lo que es mentalmente devastador“, explicó.

“Cuando estás en cuarentena, tu vida se convierte en un macrocosmos o un microcosmos. Te confundes. No sabes qué es la realidad, aparte de lo que te rodea. Y puede volverte loco“, sostuvo.

Con cierta ironía, Manson dijo que no le sorprendería que algunas personas lo declararan “culpable” de la pandemia, sobre todo por parte de los religiosos.

“Es difícil saber si la derecha cristiana me ha acusado, porque las iglesias ni siquiera están abiertas al público”, dijo. “Ni iglesias ni escuelas. Tanta gente está desordenada sin trabajo. Probablemente me culparán por destruir el mundo, pero no es un crédito que quiero tener“, comentó.