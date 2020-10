Falleció Gordon Haskell, exbajista de King Crimson, a los 74 años

El exbajista de King Crimson, Gordon Haskell, falleció a los 74 años.

Su deceso fue anunciado por la propia banda, quienes no mencionaron las causas del mismo.

El músico formó parte de la banda de rock progresivo a principios de los 70, luego de haber sido compañero de colegio y de banda del guitarrista Robert Fripp en League of Gentlemen.

Haskell reemplazó a Greg Lake en esos años, tocando en el álbum Lizard de 1970. Apenas se lanzó ese disco, Gordon dejó la banda para siempre.

A lo largo de su carrera, Haskell también formó parte de Fleurs De Lys y lanzó 13 álbumes en solitario, siendo el más reciente The Cat Who’s Got The Cream, el cual fue lanzado en enero.