“Letra y Música” demostró por qué Menudo es el gran semillero de la música pop latina

A propósito del estreno de “Súbete a mi moto”, la bioserie de Menudo que acaba de estrenar Amazon Prime Video, “Letra y Música”, la columna musical de Ciudadano ADN, revisó varios temas que demuestran cómo Menudo es La Meca de la música latina. “Fue la primera boy band latinoamericana, y un semillero de artistas”, entre los cuales el que tuvo una carrera más brillante fue, sin duda, Ricky Martin.

Así lo aseguró el académico de Literatura Creativa UDP, Ricardo Martínez, quien -de paso- comentó que el mejor candidato chileno para una bioserie de ficción que cuente los avatares de su formación y recorrido por la fama sería Los Ramblers. “Uno podría decir Los Tres, pero tiene que ser una cosa un poco más juvenil”.

Según el lingüista, uno de los resortes argumentativos de este tipo de series es la tensión que se da entre la estrella y quienes conducen su carrera. “Pones al director de contrato, a Luisito Rey y ya tienes una historia”.

Menudo nunca pegó tanto en Chile, a diferencia de otras bandas del Caribe o Latinoamérica. “Nunca tuve clara la razón. Escuchamos un par de canciones, pero no había menudistas acá”. Sin embargo, su influencia fue clara en el pop en español de su década y las siguientes.

El periódico inglés The Guardian publicó un artículo sobre la importancia de Puerto Rico en la cultura pop de habla hispana, lo que se debe a un factor esencial: los ciudadanos de ese país también tienen ciudadanía norteamericana. “En Nueva York hay una influencia de la cultura portorriqueña muy importante”.

Para Martínez, es posible establecer un paralelo entre las industrias musicales de Puerto Rico y Corea del Sur. “Ambas tienen todo un sistema para generar nuevos artistas, un semillero. No importaba tanto quien cantaba, los podían cambiar”. Y eso fue lo que pasó con Menudo, que tuvo una generación 2 y 3. Tal como en Alemania, donde en bandas como Snap “cambiaban a la vocalista y no pasaba nada”.

Esta fue la selección:

Menudo – Claridad: Quizás el hit más reconocible de Menudo, es originario de 1981 y pertenece al disco “Quiero ser” de 1981. La canción, incluso, ahora es parte del #MenudoChallenge de TikTok, que la volvió conocida entre las nuevas generaciones. Se trata de un cover de Stella Stai (Estrella, tú sabes), del italiano Umberto Tozzi, que recientemente formó parte de la banda sonora de la última entrega cinematográfica de Spiderman, “Spiderman: lejos de casa”.

Menudo – Súbete a mi moto: La canción también pertenece a “Quiero ser”, octavo disco de estudio de la agrupación, y según cuenta el mito, creó gran controversia, ya que Puerto Rico, “moto” es el término utilizado para las drogas ilegales.

Ricky Martin – Dime que me quieres: Uno de los primeros hits del portorriqueño y ex Menudo como solista, en los tempranos 90. Musicalmente, uno podría pensar que esta es una continuación de Súbete a mi moto, pero se trata del cover de “Bring a Little lovin’”, de Los Bravos, una desconocida banda española que fue rescatada por Quentin Tarantino en su última película, Érase una vez en Hollywood.

Ricky Martin – Fuego contra fuego: Esta balada romántica representa el otro hemisferio del portorriqueño, y representa una evolución desde la clásica canción en español a lo Julio Iglesias, dialogando con la época de la miamización de la música latina. “Era una cosa mucho más noventera”, consignó Martínez.

Ricky Martin – Livin’ la vida loca: En 1999 fue cuando Ricky Martin comienza a cantar en inglés y termina de transformarse en una superestrella global. De aquí en adelante los portorriqueños dominan el mercado de Estados Unidos. La canción tiene la particularidad de ser compuesta por Draco Rosa, otro ex Menudo y el rey Midas de la música latina de los 90 y 2000, detrás de varias estrellas.

Chayanne – Fiesta en América: Si bien no se trata de un ex Menudo (cuenta la leyenda que no fue aceptado en el casting), el hoy famosísimo portorriqueño formó parte de “Los Chicos”, agrupación que surgió como una especie de competencia. Esta canción también dio origen al primer videoclip de Chayanne, “un paso en falso”, según Martínez.

Chayanne – Tu pirata soy yo: Siguiendo la estructura de Ricky Martin, Chayanne también tuvo y tiene su lado de balada romántica. “Es del estilo de Raffaella Carrà, esta idea de bailarín con puesta en escena parafernalia que también canta canciones románticas”, comentó el columnista.

Magneto – Para siempre: Esta agrupación, de numerosos integrantes y gran fama a comienzos de los 90, fue la respuesta mexicana a Menudo, llegando a desplazarla en el mapa del pop latinoamericano. Según Martínez, “esa idea de tener un lote de gente es muy mexicana: desde los mariachis hasta las orquestas que acompañaban a Juan Gabriel. El gran canto coral tenía que tener una boy band”.

Luis Fonsi – Despacito: A partir de Menudo, Puerto Rico conquista el mundo, con artistas que traspasan décadas y se reinventan según la moda. Uno de los exponentes más actuales, sin duda, es el intérprete del megahit con la que todo el continente bailó en 2017. Martínez recordó que Fonsi es la persona que más ha ganado antorchas y gaviotas en la historia del Festival de Viña: se ha llevado quince.

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin – China:La prueba final de la internacionalización del imperio Puerto Rico. Ahora, la isla no solo hace música con sus artistas, sino que empieza a recluir a músicos de todo el mundo. Para Martínez, este super-feat “es una especie de We Are The World de la música urbana”.