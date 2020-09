Demi Lovato sorprendió con emotiva canción a pocos días de su polémico quiebre amoroso

“La música siempre está ahí para mí…”, con esas palabras la cantante Demi Lovato lanzó a través de sus redes sociales “Still Have Me”, una emotiva canción que aborda la resiliencia y el amor propio, a menos de una semana de su polémico quiebre amoroso.

El término de la relación entre la artista y el actor Max Ehrich fue reportado por medios norteamericanos el pasado 25 de septiembre, a tan sólo dos meses de haber anunciado su compromiso.

Por su parte, el ahora exnovio de Lovato, confirmó a través de sus redes sociales que se habría enterado de la ruptura a través de la prensa. Sin embargo, días previos surgieron comprometedores mensajes que el intérprete habría escrito en el pasado a Selena Gomez y Ariana Grande.

En tanto, Lovato no se ha referido a su situación sentimental, por lo que se presume que su recién lanzado sencillo podría ser su respuesta a su bullado quiebre.

Escucha la canción a continuación:

Music is always there for me… pic.twitter.com/I77rrfFj8r

— Demi Lovato (@ddlovato) September 30, 2020