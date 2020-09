Nano Stern lanza libro inspirado en el estallido social: “Tuve la sensación de que estábamos presenciando hechos que iban a ser vitales en la historia de Chile”

“Décimas del estallido: Crónica de la rebelión en Chile” es el nombre del primer libro del músico Nano Stern, quien decidió compilar una serie de creaciones inspiradas por el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. La publicación estará a la venta a contar de este jueves 24 de septiembre.

“Yo venía desde antes escribiendo en verso lo que pasaba en nuestro país. Hasta que la noche del 18 de octubre llegó y nos pilló tan despistados. Tuve la sensación de que estábamos presenciando hechos que iban a ser vitales en la historia de Chile. Hubo una intuición de eso”, relató, sobre la génesis de su proyecto, Nano Stern en Ciudadano ADN.

Luego de un mes de la explosión, decidió compilar esos escritos en un libro “para dejarlos en un objeto, un artefacto de memoria. Muchas veces nos olvidamos de las cosas que suceden. Han sido tan intensos estos meses que nos viene bien”.

Una experiencia literaria que para Stern fue distinta a “la pasión que uno vierte en el canto, que es algo mucho más físico, versus las páginas del libro que te permiten tomar una distancia mayor”. Escribir fue, para él, una forma de “contener mi propia pasión, para no convertirlo en un panfleto, que era un peligro real en el contexto de polarización en que vivimos, pero a la vez ser respetuoso con las sensaciones intensas que vivimos todos durante esos días tan conmocionados y revueltos”.

El lanzamiento de su primer libro llega ad portas del plebiscito constituyente que “va a determinar el Chile de las próximas décadas”, lo que lo hace especialmente atingente “construir ese futuro con memoria”. En el texto, el verso y la prosa dialogan constantemente, pero hay un énfasis en el tradicional formato de la décima. “Este trabajo se enmarca en una gigantesca tradición que tenemos en Chile, de la Lira Popular en adelante. A todos mis colegas que cultivan el verso, mi mayor admiración y gratitud”, expresó el músico.

Leer también Música Nano Stern nos acompañó en esta edición de MundoVivo Música Nano Stern presentó “Regalé mis ojos”, canción dedicada a Gustavo Gatica: “Me conmovió que, en una tragedia así, él pudiera pensar desde lo colectivo” Nacional Nano Stern publicó poema en honor a hincha de Colo Colo que murió tras ser atropellado

Frente al plebiscito del próximo 25 de octubre, Stern asegura que va a “utilizar todas las plataformas a las que tengo acceso” para concientizar a la población de la importancia del evento cívico. “Más allá de que yo vaya a votar Apruebo, lo importante es que vayamos en masa a votar, independiente de lo que cada uno vote”, aseguró. En ese sentido, su libro busca ser “un llamado a la acción”.

Eso sí, aclaró que no tiene previsto participar en la franja electoral, que comienza en los próximos días. “Creo que son espacios que tienen que ser usados por otro tipo de personas, para dar con términos más políticos”, explicó, agregando que “como ciudadano estoy extrañando ideas más concretas, de qué se va a tratar la cosa. Todos estamos claros de qué es tener una nueva Constitución, pero sobre qué va a contener, ahí tienen que estar los refuerzos”.

Una nueva Constitución, para Nano, está llamada a “relegitimar las instituciones, porque nadie les cree, y eso pasa por que la Constitución que les da legitimdad es inválida, impuesta en dictadura por una minoría que quiere perpetuar sus privilegios”. Pero más allá de lo simbólico, explicó, el nuevo texto debe “ser la base para un nuevo contrato, con un Estado con un nuevo rol que se haga cargo de salud, educación o medio ambiente, que hoy están a cargo del mercado”. Además, el músico cree que “el sistema presidencialista no está dando el ancho, no tenemos gobernabilidad, y esas cosas hay que replanteárselas”.

El mundo de la cultura también espera cambios importantes con miras a una nueva Carta Magna. Pero para Nano, las reformas necesarias “no pasan por un Ministerio de Cultura, sino por la educación. Ahí está el meollo del asunto. Tenemos que abordar el problema desde la fuente, que son las nuevas generaciones, que tienen que venir con otra mirada y otra capacidad de imaginar el país”. El sistema vigente de entrega de fondos culturales, asegura, “tiene que replantearse”, poniendo como ejemplo al sistema francés, donde “los artistas acreditan su condición de personas creativas y por ese solo hecho reciben aportes. Pero si no llegan a un número mínimo de presentaciones, el Estado se hace cargo para entregar esos contenidos culturales a la población”. El cambio, para Nano, es importante “para que los artistas creen, y no estén en la vorágine de me gané el fondo o no, que además crea círculos de poder con gente que gana una, una y otra vez”.

“Décimas del estallido: Crónica de la rebelión en Chile” tendrá un lanzamiento online este jueves, a las 19:30 horas, en un evento a través de las plataformas sociales de Nano -donde el músico también cantará en vivo- y con la participación de varios de sus colaboradores en la confección del libro: el abogado Fernando Atria, quien escribió un texto que cierra el libro, la académica UC Paula Miranda, prologuista del texto, y el editor Tobías Schleider, filósofo argentino que “fue un gran aporte con aclaraciones y notas al pie, para que el libro sea leído fuera de Chile y también por los chilenos del futuro”. Además, el libro cuenta con las ilustraciones de Marcelo Escobar.