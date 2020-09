A los 77 años falleció Toots Hibbert, legendario cantante de reggae

Una lamentable noticia sacudió al mundo de la música, luego de que el legendario cantante de reggae, Frederick Nathaniel Hibbert, más conocido como Toots Hibbert, falleciera el pasado viernes 11 de septiembre a los 77 años.

Según informó El País, el cantante había ingresado dos semanas antes en un hospital de Kingston (capital de Jamaica) al dar positivo en la prueba del coronavirus.

Esta noticia se da luego de que en Agosto Hibbert retomara la actividad discográfica junto a The Maytals, con el disco Got To Be Tough, el cual generó críticas positivas.

Hibbert, que nació en Jamaica en 1942, fue uno de los pioneros en combinar los estilos del ska y el rocksteady con el mento jamaicano y un pellizco de rock and roll, para dar forma a un nuevo género, el reggae, que acabaría conquistando a medio mundo con grandes exponentes.