Amigos de Patricio Manns negaron que esté abandonado y llamaron a hacerle saber “lo importante que es su obra”

Los músicos Francisco Sazo, Roberto Márquez y Jorge Coulon, amigos de Patricio Manns -que se encuentra internado en un centro asistencial por complicaciones con la diabetes que sufre y que será intervenido quirúrgicamente- negaron a través de una carta que el artista se encuentre abandonado, llamando además a hacerle saber “lo importante que es su vida y obra”, y lamentaron el fallecimiento de su esposa, Alejandra Lastra.

En la misiva, los músicos señalaron que “Patricio Manns no está ni ha estado abandonado, su hospitalización y el tratamiento de Alejandra se ha hecho, como hicieron siempre, en la clínica Reñaca por elección de ellos (…) Muchos lamentamos que una figura de su calibre no haya sido galardonado con un premio nacional, en eso coincidimos con la frustración de muchos frente a lo que consideramos una falencia antigua de nuestra institucionalidad. Ante eso, la mejor respuesta es esta explosión de cariño y apoyo popular que demuestra que los premios importantes no los otorgan solo las instituciones”.

Con esto, los amigos buscan cambiar la imagen que se ha divulgado del artista “abandonado”, agregando que “sus amigos, sus compañeros, las organizaciones sociales, los sindicatos, su partido y sus colegas están y estarán siempre a su lado y dispuestos a organizarse y organizar lo que sea necesario para cubrir sus necesidades”.

Además indicaron que si bien toda ayuda monetaria siempre es bienvenida, la mejor forma de ayudar también es hacerle saber lo importante su obra para el país.

“Sabemos que hay necesidades que cubrir, siempre las hay, solo queremos cambiar el tono en que esto se ha difundido en las redes sociales, celebremos a Patricio Manns, celebremos su obra magnífica, entreguémoste un premio mucho mayor que cualquiera que esta ingrata institucionalidad puede entregarle, leámoslo, escuchémoslo, disfrutémoslo, hagámosle saber lo importante que es su vida y su obra, pero por favor no cometamos la ofensa de llegar con él a nada cercano a la compasión, no es justo y no es necesario”.