“M, Mujeres que suenan”, el podcast que conversa con músicas: “Queremos que no solamente suenen en las artes sino en la política, en la vida social y en la economía”

“M, mujeres que suenan” es un podcast con conversaciones con mujeres del mundo de la música de Chile y el extranjero, a partir de temas como violencia, feminismo, discriminación y cómo han vivido sus experiencias. El proyecto surge de ONU Mujeres y CityLab, y está encabezado por Martina Orrego, conductora de Los 40. Así lo relató en conversación con Ciudadano ADN: “Estoy muy contenta. Esta es una primera temporada. M es una letra muy potente, tiene que ver con música, mujeres, memoria, movimiento, todo eso abordamos en esta primera temporada de conversaciones, más que entrevistas, con perspectiva de género”.

El proyecto surge en un momento donde las mujeres “están siendo protagonistas de la música. Las músicas más populares, relevantes y que están dando que hablar son todas mujeres. Han adquirido un rol más allá de la creación: tienen opinión, tienen voz y eso marca la generación actual”.

Para ONU Mujeres, el proyecto es importante por varias razones. “No solamente la visibilización a las mujeres artistas, sino su rol, sus historias de vida, y cómo han puesto en sus canciones y letras la mirada de los derechos de las mujeres”, expresó, en la misma conversación, María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres Chile. “Con Ni una menos y Las Tesis hemos visto cómo se utiliza la cultura y el arte para poder transformar”. Por eso, la ejecutiva subrayó la importancia de “trabajar con el mundo de la cultura para lograr los cambios culturales que se necesitan”.

Del mismo modo, en un momento complejo producto de la pandemia, “necesitamos que las voces de las mujeres sean escuchadas y puestas en el centro, no solamente en la respuesta sanitaria si no también en la recuperación económica, en la política”. El título, aseguró María Inés, tiene que ver con eso. “Queremos que las mujeres no solamente suenen en las artes sino en la política, en la vida social y en la economía. Es una oportunidad ir viendo a través de las entrevistas cómo van incorporando discursos que tienen que ver con la igualdad de género”.

El primer capítulo ya está disponible en mujeresquesuenan.com, y está dedicado a Cami. Por eso, la invitación de su conductora es a que “sigamos conversando, porque conversar en estos tiempos es tan importante como que lo hagamos entre todos y todas”.