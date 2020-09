“Letra y música” revisó los mejores covers y algunas canciones que vencieron a la original

“Los clásicos también tienen sus canciones que han sido reversionadas”, declaró de entrada Ricardo Martínez en Ciudadano ADN sobre la revolución musical de los covers. Desde la balada romántica al punk y desde Bob Dylan a Nirvana, no hay estilo musical ni cantante que esquive una nueva interpretación.

Por eso, el académico de Literatura Creativa UDP dedicó la columna de esta semana a revisar esos covers que fueron tan buenos que llegaron a ser mejores que las originales.

“Estamos haciendo esta revisión de covers, entre pesos pesados”, expresó Sandra Zeballos quién junto a Aldo Schiappacasse compararon la canción original con sus mejores reversiones.

“With a Little Help From My Friends”, The Beatles

En una edición anterior de Ciudadano ADN, ambos conductores y Martínez hablaron sobre los bateristas que tenían un doble rol, el de tocar el instrumento y cantar. En el caso de la banda británica, Ringo Star es quien toma el micrófono para la canción que luego sería regrabada por Joe Cocker.

Según el académico, Cocker lo único que hizo es tomar la lírica de John Lennon y Paul McCartney, ya que consideró que “le cambia el ritmo a la canción, la hace mucho más rythm and blues, más gospel”, tomando así la estructura y la letra.

Además, este cover fue comparado en el programa a cuando “uno agarra los ingredientes de una comida y hace otro plato al otro día”, pues según Martínez, Cocker definitivamente pensó que “de esto se puede hacer otra maravilla”.

“Mr. Tambourine Man”, Bob Dylan

El ganador del premio Nobel de Literatura en 2016, Bob Dylan, también fue reversionado por la banda The Byrds. No obstante, la versión hecha por ellos abrió las puertas a todos los sonidos que estaban por venir en los años 80’, específicamente a los Smiths y R.E.M.

El académico de la UDP consideró que más que al grupo, había que darle énfasis al productor encargado del cover de Dylan, Terry Melcher. Esto es porque fue él quien “incorporó este sonido característico a la guitarra que después va a jungle pop”, el cual era reproducido a través de la guitarra Rickenbacker, peculiar por sus doce cuerdas y que después sería usada en la década de los 80’.

Incluso, Martinez especificó que “este no es solo el cover, sino que es la creación y la explosión de un género que va a ser súper importante en los 60 y sobre todo en los 80”.

“The Man Who Sold The World”, David Bowie

Nirvana es una banda reconocida por rehacer canciones de artistas anteriores, a su modo, pero sin duda alguna, para el académico este cover es muy reconocible y probablemente es el más reconocible y popular de todos los que hizo la banda estadounidense.

Sin embargo, enfocándose más en volver al pasado propio, los conductores hablaron sobre cómo se está volviendo a las cuestiones del pasado, refiriéndose al cover de Nirvana con la canción de Bowie. Incluso, Martínez se refirió al fenómeno y cerró en que “el 2020 ha sido característicamente de retromanía”.

Además, consideraron esencial volver a los lugares desde los que uno crece, ya sea de forma musical, o literaria, pues los tres afirmaron que “cuando uno vuelve a ese lugar donde hubo un sentimiento, es bueno recuperarlo en esta época”.

Al final, parecería que esa es la diferencia entre la canción original de Bowie y el cover cantado por Kurt Cobain, Nirvana entrega nostalgia y raíces, a las cuales Zeballos indicó que “no es malo volver”.

“Bette Davis Eyes”, Jackie DeShannon/Kim Carnes

Parecido con lo que ocurrió entre Dolly Parton y Whitney Houston con la célebre canción “I Will Always Love You”, en donde una la escribió, pero la otra la popularizó, DeShannon y Carnes vivieron una historia similar, pero siendo la popularización 10 años antes.

La canción escrita por Jackie DeShannon es rotundamente diferente a la que se hizo popular 7 años después. La original es del género country, pero según Martínez, “(DeShannon) pasó sin pena ni gloria” con su canción.

No obstante, consideró cómo podría hacer ocurrido la situación del cover, creando una situación hipotética de un “productor ochentero new wave” que decía: “le ponemos unas bases, le ponemos una atmósfera y creamos uno de los grandes hits de los 80”, y así fue, pues estuvo por nueve semanas, no consecutivas, en la lista de Billboard 100 en el año 1981.

Por otro lado, solo Martínez sabía de la originalidad de la canción, y Zeballos incluso se confundió, “necesito escuchar tu propuesta de cover”, dijo, creyendo que la de Kim Carnes era la original y a continuación mostraría la regrabación. Sin embargo, el académico confesó hacer hecho trampa y también la sorpresa que él mismo sintió al momento de escuchar la versión original al lado del cover.

“Hallelujah”, Leonard Cohen

El compositor y cantante original de la canción es quien también la popularizó. Pero, de igual manera, es un tema que tiene incontables versiones. En este caso, Martínez decidió mostrar dos: la de Jeff Buckley y la de Rufus Wainwright.

El experto además comentó sobre su gusto por la canción. “Es una obra maestra, probablemente uno de los temas anglos más maravillosos que se han escrito jamás y eso me la juego completamente”.

Por otro lado, no fue hasta la muerte de Jeff Buckley que la versión de la célebre canción fue rehecha por Wainwright, quien hizo la suya dando homenaje a ambos artistas, cover que Martínez de igual manera consideró “atómico”.

Mientras que, por su lado, Sandra Zeballos confesó su preferencia por la versión original, pues sintió que Cohen “le pone un grado que llega a ser demasiado sublime”, pero igual, ve todas las versiones como buenas versiones.