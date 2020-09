Murió Erick Morillo, productor musical del hit noventero “I Like To Move It”

La mañana de este martes fue encontrado el cuerpo sin vida del productor musical Erick Morillo en la ciudad de Miami, según consignó el portal TMZ.

El músico de 49 años era conocido por su trabajo como DJ de música house, y consagró su carrera con el hit noventero “I Like To Move It“, que firmó bajo el seudónimo de Reel 2 Real.

Aún no se conocen más detalles respecto a la causa del deceso del artista.

En tanto, a principios de agosto, Morillo fue arrestado en Florida, por una presunta agresión sexual en contra de una mujer el pasado diciembre, luego de compartir en una fiesta privada en Star Island.