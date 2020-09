Beto Cuevas presenta a Marujita, tarotista de 88 años, creadora de “La cumbia del encierro”: “Me la sopló un ángel”

“La cumbia del encierro” es la nueva canción donde participa Beto Cuevas en compañía de “Moska” y Los Auténticos Decadentes, y que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Sin embargo, la verdadera protagonista del tema es Marujita, tarotista de 88 años oriunda de Ñuñoa que un día despertó inspirada y compuso la canción.

Desde Los Angeles, California, Beto Cuevas la definió como “una persona muy linda y positiva, a quien conozco desde hace tiempo y me impresionó con esta cumbia”, según expresó en conversación con Ciudadano ADN. Así se gestó la realización del tema: “Mi hermana la llamó para saber cómo estaba, y ella le dijo que había compuesto una cumbia. Y mi hermana me la mando a mí. Vi una estrofa y un coro muy definido, así que me metí al estudio con mi hijo Diego a hacerle la base. Y cuando tuvimos un demo armado, hablé con mi manager y buscamos a a alguien que se dedique a esto. Y los Decadentes son expertos en cumbia”, contó el músico.

Marujita nunca pensó que una canción suya sería interpretada por Beto Cuevas. “Imagínate, la maravilla de haber conocido a su hermana a través de una amiga. Así llegó Beto a mi vida. Y mira lo que sucedió. Esto ha sido mágico. A la edad que tengo, cumplir un sueño, un deseo, cantando con dos monstruos. Soy la envidia de todas mis clientas jóvenes”.

La creación del tema, aseguró, “fue tan simple como que me la sopló un ángel. Un día, a las 7 y media, desperté con esta canción completa en mi cabeza. Llamé a mi hijo que me pase un lápiz y una croquera para escribirla, y él me dijo ‘grábala porque la melodía se te va a ir’. Así que agarré el mensaje de voz y la grabé. Después la escuché y me gustó”.

Una explicación sobrenatural que el propio Cuevas asegura que no le ha pasado muchas veces, “pero sí unas tres en mi carrera”. El músico es un convencido de que “hay un mundo que desconocemos y que es otra dimensión, desde donde se nos pasa información. Y cuando uno está vibrando bien, estas cosas suceden”.

“La escuchas a la primera y suena como un hit. Yo tengo buen oído para esto”, aseguró Cuevas sobre la canción, cuyo video ya llegó a las 100.000 reproducciones en YouTube en tan solo un par de días, y que además tiene una impronta solidaria: una campaña busca que 10.000 personas posteen videos bailando la canción, con el hashtag #CumbiaDelEncierro. Si superan esa meta, la recaudación del tema irá en ayuda de Fundación Las Rosas.

Marujita aprovechó la conversación con Ciudadano ADN para vaticinar, desde los astros, una buena semana para ella y para Beto. “Venus está entre Cáncer y Virgo. El es Virgo y yo soy Cáncer. Cuando Venus está sobre los signos se potencia la amistad, el amor, la entrega y el compromiso. Nos están ayudando desde arriba”, aseguró la tarotista, para quien “el cuerpo envejece pero el alma no. Yo tengo ánimo para hacer cosas”, y además ha vivido inesperadas satisfacciones con el estreno de “La cumbia del encierro”. “Una clienta de Miami me llamó para contarme que la clase de zumba de su hija había empezado con La cumbia del encierro”.

Una canción que ya tiene una repercusión mundial, con saludos para Marujita desde lugares tan distantes como Canadá, Inglaterra, Australia y Francia. “Nos viene a animar a todos. Tengo amigos deprimidos porque no pueden salir, mirando el lado negativo y no el positivo. Con su sabiduría y talento, Marujita nos removió el piso recordándonos que cada día es una nueva oportunidad”, sentenció Cuevas, quien definió a Marujita como “un alma joven en un cuerpo viejo”, y también aprovechó de adelantar que “La cumbia del encierro va a ser la canción del 18″.

