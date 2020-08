“Todo lo malo pa’ fuera”: Denise Rosenthal estrenó su nuevo sencillo “Gira”

La cantante Denise Rosenthal estrenó su nuevo sencillo de Gira, que aborda temas como la resiliencia y la fortaleza en tiempos difíciles.

“Estoy tan emocionada de este lanzamiento, no sé, siento algo especial y distinto con esta canción. Y el video, me hace sentir tan orgullosa y emocionada”, escribió en Instagram la artista.

“La escribí pensando en la capacidad que tenemos los seres humanos de salir adelante como sea, de ir construyendo nuestra realidad, comprendiendo los ciclos, y abrazando las desilusiones y vicisitudes. Está llena de sonidos, de búsquedas entretenidas y su resultado me tiene muy orgullosa”, detalló.

“Ay, no, no, no hay que llorar, la vida es un carnaval. Ay, ay, ay, ¡hay que botar todo lo malo pa’ fuera! (…) mira, siempre habrá caídas, sana tus heridas, busca entre tus miedos solución”, son recita parte de la letra de la canción.

El videoclip fue grabado en plena pandemia, y ha estado trabajando en su nuevo álbum en medio de la crisis sanitaria que hoy se vive.

Revisa aquí el videoclip: