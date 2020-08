CEO de Spotify: “Ya no puedes grabar música cada tres o cuatro años y pensar que será suficiente”

El director ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de la plataforma de música por streaming Spotify, Daniel Ek, aseveró que los artistas ya no pueden depender de lanzar una producción discográfica cada cierto tiempo.

Ante las quejas de algunos artistas de que las regalías por los servicios de streaming no son suficientes, el ejecutivo aseveró que “acá hay una falacia narrativa, combinada con el hecho que, evidentemente, algunos músicos que les iba bien antes ya no les va tan bien en esta situación, donde ya no puedes grabar música cada tres o cuatro años y pensar que será suficiente“.

“Los artistas de hoy que están ganando dinero se dieron cuenta que el negocio se trata de enganchar y atraer continuamente a sus fans. Es sobre mostrar tu proceso de trabajo, sobre la narrativa en torno al álbum, y sobre mantener un diálogo continuo con tus seguidores”, explicó el CEO.

Según las cifras de la empresa, la gente tiene cada vez gustos más variados en materia musical: “Ya se fueron los días del Top 40. Ahora es el Top 43.000“, en referencia a que la cantidad de artistas que representaban el 10% de las reproducciones pasó a ser de 30 mil hace un año atrás, a 43 mil.