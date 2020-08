Excompañero de Chester Bennington aseguró que el cantante estaba triste por culpa de los fans de Linkin Park

Sean Dowdell, excompañero de Chester Bennington en Gray Daze, dio una entrevista a Kaaos TV donde reveló que el difunto cantante estaba triste debido a sus fanáticos.

Esta pena se habría originado por el último disco de Linkin Park con su vocalista, One More Light, el cual se publicó unos meses antes de su muerte.

Según explicó Dowdell, este álbum “no fue recibido como (Linkin Park) pensó que sería, o al menos como Chester pensó que sería“.

“Las críticas negativas de los fanáticos lo molestaron. Hablamos mucho sobre eso. Estaba desconsolado e insultó a la gente en Twitter“, explicó.

“Le dije que no dejara que esas personas lo deprimieran, que no valía la pena. Que la música era buena y que no se preocupara”, siguió contando.

Para Dowdell, estos “críticos” eran “solo perdedores que vivían en el sótano”.

“No entiendo por qué alguien se hace fanático de Chester, que ama todo lo que hace, y cuando hace una canción que no le gusta, estas personas sienten la necesidad de insultarlo, decirle que apesta“, sentenció.