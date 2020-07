BTS lanzó su álbum en japonés “Map of the Soul 7: The Journey”

La reconocida banda de kpop BTS estrenó este martes su álbum en japonés Map of the Soul 7: The Journey.

El lanzamiento se transformó rápidamente en tendencia en redes sociales, gracias a las ARMY (club de fans).

El disco está disponible en plataformas digitales como Spotify, iTunes y YouTube.

A través de la cuenta de Twitter de YouTube Japón los 7 idols mandaron un saludo y anunciaron el lanzamiento.

La canción Stay Gold forma parte del drama japonés Spiral Labyrinth y You Eyes Tell a la banda sonora de la película nipona con el mismo nombre.

Este es el tracklist del álbum:

1. INTRO: Calling.

2. Stay Gold.

3. Boy With Luv (Versión japonesa)

4. Make It Right (Versión japonesa)

5. Dionysus (Versión japonesa)

6. IDOL (Versión japonesa)

7. Airplane pt.2 (Versión japonesa)

8. FAKE LOVE (Versión japonesa)

9. Black Swan (Versión japonesa)

10. ON (Versión japonesa)

11. Lights.

12. Your Eyes Tell.

13. OUTRO: The Journey.