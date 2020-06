BLACKPINK se convirtió en tendencia mundial por su nueva canción “How You Like That”

El grupo femenino de k-pop BLACKPINK estrenó este viernes su nueva canción How You Like That y se convirtieron en tendencia mundial en Twitter.

El tema es el primer avance de su próximo disco que verá la luz en septiembre.

Hace días que Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé venían adelantando el lanzamiento del sencillo, incluso mostrando sus looks para el proyecto.

Esta jornada se acabó la espera, y por supuesto, no decepcionaron a sus fans con el potente video y la fuerza de los beats.

Cabe destacar que a 6 horas de su publicación en YouTube ya acumulan más de 28.7 millones de reproducciones.

La última canción estrenada por las artistas fue Kill This Love, en abril de 2019, la que tiene en YouTube más de 878 millones de reproducciones.

Revisa aquí el videclip de How You Like That: